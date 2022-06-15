Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 15 июня

Погода с переменной облачностью и локальными кратковременными дождями ожидается в Московском регионе в среду, 15 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

В Московской области днем прогнозируют +18...+23, ночью — от 9 до 14 градусов тепла.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

14 июня главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об антициклоне на текущей неделе, который обеспечит температуру +30 градусов. По ее словам, такая погода в точности соответствует климатическим нормам.

Коллега Поздняковой — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что до конца недели москвичей ожидают ежедневные дожди с грозами.