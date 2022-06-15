Ушаков: большую часть речи на ПМЭФ-2022 Путин посвятит экономическому развитию России

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделает упор на развитие внешних торгово-инвестиционных связей РФ и поддержке российского бизнеса. Кроме того, будет затронута сложившаяся на текущий момент ситуация в мировой экономике и политике. Об этом в среду, 15 июня, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра, — задачам по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — отметил он.

Помимо этого, подчеркнул Ушаков, российский лидер коснется проблемы мировых хозяйств, торгово-финансовых войн и санкций.

«Президент поделится своей оценкой тенденции к формированию многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка», — указал помощник главы государства.

Он также добавил, что в данный момент выступление Путина находится на стадии подготовки.

В этот же день Юрий Ушаков рассказал, каких зарубежных гостей ждут на форуме. Так, помимо лидеров стран — участниц ПМЭФ ожидаются руководители ведущих международных организаций и объединений, а также представители крупных зарубежных компаний.

Накануне, 14 июня, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян пояснил, что в этот раз к выступлению президента РФ прогнозируется более высокое внимание не только из-за того, что в настоящее время страна находится в иных экономических и внешнеполитических условиях, чем год назад, но и потому, что хочется понять, каким курсом Россия будет идти в ближайшие годы.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.