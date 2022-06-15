Глава «Ростеха» спрогнозировал дальнейшее выстраивание отношений РФ с партнерами

Россия, несмотря на предательство со стороны стран Запада, не лишится международных партнеров по всему миру. Развитие страны должно проходить в координации с другими государствами — таким мнением в среду, 15 июня, поделился генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Таким образом он оценил введение односторонних ограничительных мер в отношении российской стороны, охарактеризовав подобную риторику как политически мотивированный инструмент агрессии, который не пересекается с экономическими процессами. Чемезов подчеркнул, что разрыв двусторонних отношений с Москвой инициируется против воли иностранных партнеров и с эффектом в виде колоссальных убытков, «потому что так решили власти США и союзных стран».

«Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать всё своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — рассказал Чемезов в статье для РБК.

По его словам, в итоге существующие экономические и политические институты Запада своими действиями дискредитировали себя не только в масштабах одной страны, но и всего мирового сообщества, воссоздав беспрецедентную ситуацию в отношении РФ.

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать всё бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно», — подчеркнул Чемезов.

Государства Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса, ставшие ответом на обострение ситуации в регионе и обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи к России. С их помощью западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем, в частности, представители стран G7 говорили на встрече 14 мая.

14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы России по реагированию на новые вызовы, связанные с попытками Запада изолировать ее, заявил, что суверенность России не равна ее изоляции. По его словам, Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед, и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.