Отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск в рамках проходящей специальной военной операции по защите Донбасса оказывает медицинскую помощь не только военнослужащим, получившим ранения, для того чтобы они быстрее вернулись в строй, но и местному населению Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры работы отряда оказались в распоряжении «Известий» в среду, 15 июня.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики. Они ведут поликлинический прием граждан, в том числе детей. Обратившимся к российским медикам гражданам ежедневно предоставляются консультации врачей. В экстренных случаях, если пациенту необходима операция, ее проводят на базе отряда.

Военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, стоматологи работают в надувных модулях, где развернуты операционные, амбулатории, стационары и лаборатории, оснащенные современным оборудованием российского производства. Сами модули выполнены из материала, который содержит в своей основе кевларовую нить, что делает комплекс более защищенным.

9 июня Министерство обороны России сообщило, что российские военные врачи, прибывшие в населенные пункты Харьковской области в ходе спецоперации, провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным жителям региона. Среди пациентов большинство были пенсионерами, которые уже много месяцев не могли попасть в поликлинику.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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