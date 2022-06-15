Канцлер Австрии напомнил спикеру рады о критериях вступления в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во вторник, 14 июня, напомнил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку о выполнении определенных критериев, необходимых для вступления в Евросоюз.

Выступая во вторник перед Национальным советом Австрии, Стефанчук призывал Вену пересмотреть свое мнение об ускоренном предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Затем спикер украинского парламента встретился с австрийскими политиками, включая канцлера.

«Спасибо, Стефанчук, за открытый разговор. Мы обменялись мнениями о текущих событиях. Я подчеркнул: Украина — часть Европы, мы и дальше будем помогать чем можем. Однако прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев», — подчеркнул Нехаммер в Twitter.

Австрия выступает против ускоренной процедуры принятия Украины в ЕС, в особенности за счет стран Западных Балкан, чье возможное членство в Евросоюзе она активно поддерживает.

Ранее, 11 июня, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС. Позже, 13-го числа, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государство имеет реальный шанс получить статус страны — кандидата в Евросоюз. Как напомнил дипломат, Евросоюз уже работает над интеграцией Западных Балкан и допустил аналогичный сценарий на Украине.

По данным СМИ, Еврокомиссия может 17 июня официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

8 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус страны — кандидата в Евросоюз. Уточнялось, что во время пленарной сессии политики поддержали проведение расследования «всех преступлений, совершенных на Украине», и призвали создать специальный трибунал ООН.

Притом Bloomberg писал, что Дания и Нидерланды выступили против статуса кандидата в ЕС для Украины. По мнению властей этих стран, Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

До этого, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга сообщил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза.

12 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.