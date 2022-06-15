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Ветераны армии США объяснили причину неэффективности Javelin на Украине

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Поставляемые Украине Соединенными Штатами Америки противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin неэффективны из-за полного отсутствия технической поддержки и обучения по использованию. Об этом рассказали 14 июня ветераны армии США Марк Хейворд и Брэдли Кроуфорд в беседе с газетой The Washington Post.

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Как пояснил Хейворд, поставляемые Киеву комплексы Javelin предоставляются без инструкций и запасных частей. По его словам, ситуация с технической поддержкой вооружений настолько критическая, что для починки отдельных экземпляров украинским военным приходится использовать микросхемы от видеоигровых контроллеров. Кроме того, из-за отсутствия перевода руководства по использованию Javelin на украинский язык боевики вынуждены переводить их через сервис Google Translate, что приводит к ошибкам в эксплуатации и препятствует полноценному использованию оружия. Помимо этого, в комплектах поставок ПТРК отсутствуют дистрибутивы компьютерных программ, предназначенных для обучения эксплуатации Javelin.

«Мы отправляем вооружение. Но мы решили не заниматься техподдержкой?» — задается он вопросом.

Брэдли Кроуфорд, комментируя ситуацию с программным обеспечением для обучения пользованию Javelin, также добавил, что киевские власти прислали запрос на его получение месяц назад, но они так и не были отправлены. Более того, после соответствующего вопроса от сенатора Лизы Мурковски министру обороны США Ллойду Остину стало известно о том, что подобный вопрос с Киевом в принципе не обсуждался.

Помимо трудностей с микросхемами украинские радикалы испытывают проблемы с дефицитом аккумуляторов для ракетных комплексов, добавляет Кроуфорд. Так как накопители, необходимые для работы электроники комплекса, функционируют всего четыре часа с момента подключения, радикалы предпочитают их использовать непосредственно в бою, а не для обучения, из-за чего качество подготовки по эксплуатации Javelin остается низким.

Все эти факторы, заключают американские военные, приводят к тому, что украинские националисты не могут эффективно использовать ПТРК Javelin.

Пентагон 1 июня огласил список вооружений, которые Вашингтон решил передать Украине в рамках пакета военной помощи на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В перечень вооружений вошли реактивные системы залпового огня, боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin, 50 пусковых установок и др. Об очередном пакете военной помощи на сумму $700 млн Белый дом рассказал 31 мая.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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