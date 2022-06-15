На ПМЭФ рассказали о льготном лизинге для МСП

На базе четырех региональных лизинговых компаний, созданных с участием Корпорации МСП, будет образовано объединенное АО «МСП Лизинг», сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, появление единой лизинговой компании в структуре Корпорации поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки для бизнеса к 2025 году более чем в пять раз.

«Объединенная лизинговая компания начнет свою операционную деятельность в сентябре 2022 года. Ее появление в структуре Корпорации поможет сделать лизинг более массовым и доступным для малого и среднего бизнеса продуктом. В результате к 2025 году мы ожидаем прироста объемов льготной лизинговой поддержки более чем в пять раз. Ее совокупный объем должен составить не менее 50 млрд рублей», — отметил Александр Исаевич. По его словам, приоритетом программы льготного лизинга остается оборудование.

По словам Исаевича, реорганизация лизинговой деятельности Корпорации МСП будет способствовать повышению качества клиентского сервиса. «Мы планируем автоматизировать рассмотрение заявок. Цифровизация только этого процесса позволит экономить на пересылке бумаг до 14 рабочих дней. После завершения реорганизации четыре региональных лизинговых компаний продолжат свою работу на местах, им будет оказываться необходимая поддержка», — сообщил он.

Параллельно будет идти перезапуск работы дочернего МСП Банка, уже готова новая стратегия его развития. «Банк станет бэк-офисом Правительства РФ и будет принимать участие в реализации приоритетных инициатив Кабмина. С учетом огромного запроса предпринимателей на быстрые беззалоговые кредиты на небольшие суммы — до 10 млн рублей — масштабируется экспресс-кредитование. Кроме того, МСП Банк продолжит запускать совместные льготные программы с субъектами РФ и передаст региональным банкам свою систему "кредитного конвейера" для увеличения охвата кредитования», — пояснил Александр Исаевич.

В числе приоритетных направлений работы Корпорации МСП останется предоставление поддержки малому и среднему бизнесу в виде «зонтичных» поручительств. «В 2021 году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска в сентябре механизма "зонтичных" поручительств мы поддержали более 8 тыс. предпринимателей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. При этом за пять месяцев текущего года рекордные показатели 2021-го уже превышены, поддержка оказана 11 тыс. предпринимателей», — отметил Александр Исаевич.