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Старший лейтенант Габов лично уничтожил огневые точки украинских боевиков

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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Министерство обороны России в среду, 15 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Старший лейтенант Дмитрий Габов в составе батальонно-тактической группы освобождал один из населенных пунктов от украинских неонацистов. Находясь в головном дозоре, Габов лично обнаружил и уничтожил огневые точки противника, после чего прицельным огнем обеспечил поддержку и прикрытие своим наступающим сослуживцам. В ходе боя Габов уничтожил более двух десятков украинских боевиков. Смелость и отвага старшего лейтенанта Дмитрия Габова позволили освободить занятое украинскими радикалами поселение.

Старший лейтенант Вячеслав Бояркин вместе с вверенной ему штурмовой группой скрытно зашел в тыл превосходящему по численности противнику и вступил с ним в бой. Во время столкновения с боевиками группа Бояркина уничтожила до двух десятков националистов. Два радикала, понимая бессмысленность сопротивления, сдались в плен, остальные были обращены в бегство. Пытаясь ликвидировать прорыв российских войск, украинские неонацисты решили контратаковать подразделение Бояркина с использованием бронетехники, для противодействия которой штурмовая группа российского военного заняла круговую оборону. В ходе боя офицер был ранен, но продолжил сражаться и руководить подчиненными до уничтожения атаковавших боевиков российской артиллерией.

Подразделение капитана Сергея Орлова выполняло специальные задачи по поиску формирований украинских националистов, которые препятствовали продвижению российских войск к крупному железнодорожному узлу. Используя свой боевой опыт, капитан Орлов вскрыл огневые точки противника, что позволило его соратникам продвинуться в назначенном направлении. В ходе боя Орлов был ранен, но продолжил руководить своими подчиненными, выполняя боевую задачу. В результате подразделение Орлова уничтожило три боевые машины пехоты украинских боевиков вместе с экипажами. Смелость и решительность капитана Орлова позволили российским войскам избежать потерь при продвижении в заданном направлении.

Российские военные продолжают проявлять героизм во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 14 июня Минобороны России рассказало про подвиг рядового Орлана Кыргыса, который лично уничтожил два танка противника во время спецоперации.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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