Минфин США рассказал об обсуждении предела закупочных цен на нефть РФ

США за закрытыми дверями ведут переговоры с партнерами и союзниками о возможном установлении предельной закупочной цены на нефть, сообщил во вторник, 14 июня, заместитель министра финансов Уолли Адейемо перед подкомитетом по ассигнованиям сената США.

По его словам, обсуждать детали вопроса в ведомстве не хотят. Мера рассматривается как одна из санкционных, главная цель которой — снизить уровень доходов России от продажи нефти.

«Есть несколько вариантов с точки зрения сокращения доходов России. Есть такие вещи, как введение предельных цен», — цитирует его Reuters.

Адейемо добавил, что ряд стран, среди которых Индия, Китай, Турция, Республика Корея, Япония, всё еще покупают нефть у РФ, и одна из проблем в этом вопросе в том, что не всегда известно, откуда поступает закупаемая странами нефть.

В этот же день представитель американского минфина заметил, что Россия, несмотря на санкции, увеличила доход от продажи нефти. Поэтому США и союзникам следует изыскать новые пути сдерживания выгод РФ на энергетическом рынке.

1 июня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна с союзниками обсуждает возможность покупки нефти из России по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта. Так Россия сможет экспортировать нефть, но по гораздо более низким в сравнении с рыночными ценам.

В Америке наблюдается резкий рост цен на топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила о том, что цена на бензин в США обновила исторический максимум и составила $4,622 за один галлон (3,785 л).

31 мая первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, отметил, что «в деньгах Россия не потеряет».

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения антироссийских санкций в контексте проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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