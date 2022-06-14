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ПВО ЛНР перехватила кассетную ракету «Точка-У» над Фомовкой

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Противовоздушная оборона (ПВО) Луганской Народной Республики (ЛНР) перехватила кассетную ракету «Точка-У» над населенным пунктом Фомовка. В результате обстрела со стороны боевиков Украины пострадал ребенок, о чем во вторник, 14 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ООН осудили обстрел роддома. Спецоперация 14 июня. Онлайн-трансляция
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«В результате обстрела получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения. Информация о повреждениях уточняется», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Ранее в этот день в СЦКК проинформировали, что за минувшие сутки украинские националисты три раза обстреляли три населенных пункта ЛНР. Были атакованы населенные пункты Золотое-5, Кременная и Красный Луч. В ходе обстрела боевики применили тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и минометы калибра 120 мм.

13 июня сообщалось, что силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красным Лучом украинскую кассетную ракету «Точка-У».

Также в понедельник жители Попасной рассказали корреспонденту «Известий», что украинские войска используют при обстрелах населенных пунктов кассетные боеприпасы с металлическими дротиками (флешеттами).

12 июня в Стаханове в результате обстрела со стороны украинских боевиков было повреждено 11 многоквартирных жилых домов, семь частных домостроений и детский сад.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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