В Подмосковье девочка выпала из окна 11-го этажа

В подмосковном Подольске ребенок разбился насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В микрорайоне Климовск из окна 11-го этажа упала девочка 2015 года рождения, она погибла», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 10 июня, пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в городе Свободном Амурской области. Он находился дома один, пока его мама развешивала вещи на улице. С травмами ребенок был госпитализирован в местную больницу.