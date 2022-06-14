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Оппозиция в Армении свернет палаточный лагерь и разблокирует площадь Франции

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Один из лидеров движения «Сопротивление» в Армении, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Франции в Ереване заявил, что 15 июня палаточный лагерь будет свернут, а площадь разблокирована.

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«Мы сделали всё, чтобы они покинули власть. Любая другая власть ушла бы, но эта власть хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то да, у нас нет решимости убивать армян», — приводит его слова Telegram-канал Sputnik-Армения.

Сагателян добавил, что оппозиция сменит стратегию борьбы, «цель которой неизменна — отставка [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна».

«Нужны институциональные изменения для достижения этой цели. Мы намерены создать комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения. Для нас нет закрытых площадей и улиц, и это мы уже доказали. А палаточный лагерь свою миссию выполнил. И поэтому с завтрашнего дня мы уберем палатки и разблокируем площадь Франции», — цитирует его ТАСС.

В Армении с мая проходят масштабные акции протеста оппозиционных сил, которые утверждают, что глава правительства Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны. Протесты проходят в Ереване почти каждый день.

По заявлению вице-спикера парламента республики Сагателяна, борьбу следует вести до победного конца, митинги и шествия будут проходить раз в неделю.

«Согласно заявлению оппозиции, Армения будет поддерживать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение и международное признание. Для Армении неприемлем какой-либо окончательный вариант урегулирования карабахского конфликта, в результате которого Арцах может оказаться в составе Азербайджана», — пишет АМИ «Новости-Армения».

Ранее, 14 июня, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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