Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи в ЛНР

Поселок Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден от формирований украинских националистов, заявил 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в распоряжении «Известий» оказалось видео со стрелковым боем в окрестностях Камышевахи. На кадрах показано, как бойцы чеченского подразделения зачищали территорию от украинских боевиков. Сражение велось прямо на улице поселка.

До этого, 7 июня, Кадыров рассказал, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР начали массовое наступление на позиции украинских войск на территории республики. В то же время глава министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении 97% территории ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Обстановка на территории региона обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию мирных жителей и обратились за помощью к Москве.

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