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В Швеции заявили о рекордной за последние 30 лет инфляции

В Швеции инфляция в мае составила 7,2%, достигнув рекордных показателей с 1991 года
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Фото: Global Look Press/Peter Sonander
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Инфляция в Швеции в мае составила 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года, сообщает во вторник, 14 июня, телеканал SVT Nuheter.

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По данным Статистического управления Швеции (SCB), в апреле инфляция находилась на отметке в 6,4%, однако в мае она уже увеличилась до максимального показателя.

Инфляции в стране способствовало повышение цен на основные продукты питания — такие как молоко, яйца, мясо, сыр и другие.

Вместе с этим заметно поднялись цены на электроэнергию. Кроме того, шведам приходится изрядно раскошелиться на одежду и отдых.

Последний раз такой уровень инфляции был зафиксирован в Швеции более 30 лет назад — в 1991 году. Тогда он составлял 7,8%.

В этот же день сообщалось, что в Германии инфляция по итогам мая достигла исторического рекорда — 7,9%. По итогам прошлого месяца потребительские цены в стране выросли на 0,9%, в то время как аналитики прогнозировали рост только на 0,5%. В апреле рост цен составил 0,8%.

Ранее, 12 мая, президент РФ Владимир Путин указал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он указал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась уже к 20% годовых.

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