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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Займища «Точкой-У»

Брянский губернатор сообщил, что удар по селу Займище мог быть нанесен ракетой «Точка-У»
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Фото: соцсети
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Удар по селу Займище в Брянской области со стороны Украины, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У». Об этом 14 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал политик.

По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Ракета взорвалась в огороде одного из частных домов, пострадали люди, находившиеся на этой территории.

Раненых госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Обстоятельства обстрела расследует Следственный комитет (СК) России. В ведомстве сообщили о пострадавших и разрушении ряда построек.

Обстрел села Займище произошел ранее в этот день, пострадали шесть человек. Повреждения получили около 50 домов.

8 июня в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

Область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности главы ряда регионов РФ впервые ввели с 11 апреля на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Тогда он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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