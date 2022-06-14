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Турбина для «Северного потока - 1» задержана из-за санкций Канады

Siemens: турбина для «Северного потока - 1» задержана из-за санкций Канады
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций против России. Об этом сообщила 14 июня компания Siemens Energy.

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«В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — цитирует ТАСС представителя компании.

О ситуации проинформированы правительства Канады и Германии, идет поиск решения.

Для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них прошла ремонт в Монреале, так как проведение работ было возможно только там.

Ранее 14 июня российская компания «Газпром» заявила, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной назвали то, что компания Siemens не вернула в условленный срок газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Накануне сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели. На данный момент энергобезопасность газоснабжения Германии полностью обеспечена.

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