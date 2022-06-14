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Экс-боец теробороны ВСУ рассказал о рисовавших платежки олигархах

Экс-боец теробороны ВСУ рассказал «Известиям» о рисовавших платежки олигархах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Олигархическая власть на Украине наживалась на простых гражданах страны, украинцам присылали нарисованные платежные квитанции, чтобы просто получить деньги с людей. Об этом 14 июня рассказал «Известиям» экс-боец территориальной обороны Дмитрий Пономаренко.

По его словам, пенсионерам не хватало средств оплатить услуги ЖКХ.

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«Это проблема, у нас олигархическая хунта, которая просто наживалась на людях, им всё равно», — рассказал мужчина.

В поликлиниках при киевском режиме очереди были везде, уничтожали заводы, вывозили станки. Олигархи распродали всё и захватили власть, рассказал он.

По словам мужчины, он недолго был в территориальной обороне, не видел смысла погибать. Украинские бойцы теробороны ждали прихода украинских военных, но за три месяца так и не дождались.

Как прокомментировал указ об отправке участников территориальной обороны в зону боевых действий военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями», бойцы теробороны «представляют собой по большому счету пушечное мясо».

12 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об отправке на фронт не обученных солдат. Это делают из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти военнослужащие гибнут в боях, отметил он.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в рядах украинской армии состоят 700 тыс. человек. По его словам, они дислоцированы по всей территории страны. Ранее он также упомянул, что численность украинских войск в Донбассе составляет 44 тыс. солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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