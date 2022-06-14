Военкор «Известий» показал сбитый дрон ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат 14 июня показал сбитый дрон вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, аппарат сбили в небе над Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Видно, что коптер не гражданский, здесь есть своеобразные насечки», — уточнил Богат.

Он добавил, что при помощи этих аппаратов ВСУ корректировали ведение огня по гражданским объектам и жителям.

За минувшие сутки украинские войска три раза обстреляли три населенных пункта ЛНР. Под огонь попали Золотое-5, Кременная и Красный Луч, в ходе которых применялись тактический ракетный комплекс «Точка-У» (1 ракета), реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и минометы калибра 120 мм (6 мин).

Днем ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красный Лучом украинскую кассетную ракету «Точка У».

Также в понедельник жители города Попасная рассказали корреспонденту «Известий», что украинские войска используют при обстрелах населенных пунктов кассетные боеприпасы с металлическими дротиками (флешеттами).

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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