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ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ: с 20 июня жилищные кредиты можно оформить по ставке 10,5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ВТБ улучшает условия для своих заемщиков. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки, сообщили во вторник, 14 июня, «Известиям» в пресс-службе банка.

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В частности, по ипотечным программам базовая ставка понижается на 0,4 процентного пункта (п.п.).

«Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что условия действуют как для новостроек, так и для рынка вторичного жилья. Заемщики, чьи кредитные заявки оформлены по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

В банке также добавили, что за последние два месяца ВТБ четыре раза улучшал условия по ипотеке. Наиболее существенная динамика продаж наблюдалась в мае по стандартным ипотечным программам банка. По сравнению с апрелем этого года выдача ипотеки удвоилась, а в рамках госпрограмм объем продаж вырос более чем на треть.

По итогам пяти месяцев текущего года ВТБ выдал свыше 82 тыс. жилищных кредитов на сумму более 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область.

В апреле ВТБ снизил минимальную ипотечную ставку на 5,5 п.п. до 16,9%. Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке.

Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что уменьшил ставки по ипотечным программам без господдержки на 0,4 п.п. годовых. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы теперь составляет 10,5%. Снижение не коснулось льготных программ «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

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