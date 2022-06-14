Внук де Голля возмутился дискриминацией русского народа из-за событий на Украине

Дискриминация русского народа из-за украинских событий возмутительна и очень шокирует. Об этом 14 июня заявил внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России.

Он напомнил, что его предок защищал необходимость сохранять крепкие отношения с Россией даже в самые трудные дни и любил эту страну.

«Мы любим, моя семья и я, Россию и ее народ, русский народ, чье право собственности так несправедливо попирается во всем мире», — отметил он.

Де Голль сравнил происходящее вокруг российских спортсменов и артистов с временами оккупации и режимом Виши во Франции.

«Эта систематическая и неизбирательная политика изъятия и дискриминации всего русского народа возмутительна и очень меня шокирует», — заключил он.

6 июня посол США в Москве Джон Салливан заявил о невозможности переписать историю, не читать книги писателя Льва Толстого, не исполнять произведения композитора Петра Чайковского. Однако для того чтобы наладить отношения, потребуется очень много усилий. Дипломат подчеркнул, что разрыв культурных связей между странами его «по-настоящему расстраивает».

1 июня МИД РФ представил доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов.

31 мая статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщал, что количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы текущего года превысило тысячу и продолжает увеличиваться. Он подчеркнул, что каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши.

Усиление русофобских настроений в мире было отмечено после 24 февраля, когда Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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