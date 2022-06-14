Лефортовский суд арестовал москвичку на два месяца по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы во вторник, 14 июня, арестовал жительницу столицы Екатерину Завалишину. По информации «Известий», ее подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой избрана на два месяца.

Москвичку задержали следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ). После чего они направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу.

Ранее, 21 апреля, экс-начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков получил 13 лет колонии за госизмену. Бывшего руководителя арестовали в июне 2020 года. По данным ФСБ, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие государственную тайну. После задержания Борзенкова руководство управления МВД по региону провело проверку отдела полиции, Борзенкова уволили.