ООН считает преждевременным говорить об участии организации в эвакуации гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке. Об этом во вторник, 14 июня, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Очевидно, какие бы ни были возможности, где бы мы могли помочь с эвакуацией мужчин, женщин, детей, гражданских лиц, мы будем это делать. Но я не скажу, что мы в нескольких шагах от подобного рода операции», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он также прокомментировал ситуацию в Донецке, назвав ее крайне напряженной. Он отметил, что обстрелы ведут к гибели гражданских лиц, в том числе детей.

Дюжаррик также подчеркнул, что организация продолжает поддерживать контакты на высоком уровне со всеми сторонами конфликта и призывает их действовать в соответствии с международным гуманитарным правом.

В Минобороны России во вторник заявили о готовности открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории комбината по просьбе Киева. Он будет действовать 15 июня с 08:00 до 20:00 мск в северном направлении в город Сватово ЛНР. При этом в министерстве уличили украинскую сторону в попытке вывести из окружения боевиков под видом мирных жителей.

По информации помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева на 14 июня, на территории предприятия находится около 2,5 тыс. украинских военнослужащих. По его словам, примерно четверть бойцов ВСУ, порядка 600 человек, составляют иностранные наемники, в том числе граждане Польши.

Ранее, 11 июня, посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что боевики требуют дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Он добавил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, прятавшихся от обстрелов. Требования же боевиков он назвал неприемлемыми.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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