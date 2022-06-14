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Жители Северодонецка рассказали о преступлениях ВСУ в городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные (ВСУ) издевались над мирным населением Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 14 июня корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину рассказали сами жители города во время эвакуации из Северодонецка в Старобельск.

«Стреляли по нам, по домам. Позавчера сгорел дом на Гвардейском проспекте. Есть наводчики, которые наводили. Меня два раза ставили к стенке к расстрелу месяц назад, что я имею русский паспорт. Меня вывели, к стенке поставили, издевались четыре часа, потом отпустили», — сообщил один из мирных граждан.

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По их словам, украинские националисты вытаскивали людей прямо из подвала для издевательств и проверяли паспорта.

«Нас там (в подвале школы. — Ред.) было очень много, и стреляли действительно украинцы по школе. В школах размещали свои пушки, гаубицы. Люди за водой пошли, а они их поставили на колени и проверяли паспорта у водопоя», — посетовала жительница Северодонецка.

Накануне замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Северодонецк фактически блокирован после того, как 12 июня ВСУ подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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