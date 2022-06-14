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США и ЕС намерены построить на границах Украины хранилища для зерна

Президент Байден: США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/BAO
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США и Евросоюз планируют возвести на границах Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы, сообщил 14 июня американский президент Джо Байден. По его словам, такие резервуары для зерна могут возвести в том числе в Польше.

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В ходе выступления в Филадельфии Байден указал, что на Украине хранится 20 млн т зерна. Хранилища позволят отправлять пшеницу по всему миру. Однако американский президент признал, что реализация идеи о временных хранилищах требует времени.

Ранее в этот день замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что страна сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с Евросоюзом. По его словам, экспорт осложнен из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы погранпунктов.

Тема вывоза зерна с территории Украины стала актуальнее на фоне заявлений ООН и ряда экспертов о возможном продовольственном кризисе. Так, из-за минирования украинскими националистами портов, в том числе в Одессе, оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Кроме того, аналитики предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители и нехватки удобрений, которые возникли после введения антироссийских санкций, урожай в Европе и мире в целом в этом году будет значительно ниже.

При этом Запад попытался возложить ответственность за вероятный продовольственный кризис именно на Россию. Москва обвинения категорически отвергла.

Глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз высказывался по поводу путей разрешения проблем с поставками зерна, возникших из-за санкций Запада против России и политики Украины. Так, 9 июня министр назвал разминирование украинских портов безальтернативным вариантом для вывоза зерна на мировые рынки.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что Киеву необходимо разминировать свои порты, а Западу прекратить перекладывать с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в препятствовании вывозу зерна.

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