Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям с рядом российских банков

Минфин США продлил разрешение проводить операции по энергоносителям с попавшими ранее под санкции Центробанком РФ, ВЭБ, Сбербанком, «Открытием», Совкомбанком, Альфа-банком, ВТБ. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства, опубликованной 14 июня.

Кроме того, сделки разрешены с организациями, где доля в 50% принадлежит указанным банкам.

«Это разрешение действительно до 5 декабря 2022 года, если не будет продлено», — уточняется в лицензии.

Предыдущая лицензия действовала до 24 июня.

Как следует из документа, под операциями, которые относятся к энергоносителям, понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, обогащение, транспортировка, покупка нефти, газа и др., а также разработка, передача или обмен энергией «с помощью любых средств», включая ядерные, возобновляемые источники энергии.

Ранее, 28 февраля, министерство финансов США запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. В ведомстве тогда отметили, что ограничительные меры не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы, чтобы подорвать влияние антироссийских санкций. Также ведомство ввело блокирующие санкции против ВЭБ, Сбербанка, Альфа-банка и еще нескольких финансовых организаций.

Западные страны начали вводить санкции против России на фоне проходящей спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом в Европе и США наблюдается рост инфляции и цен. Так, в Соединенных Штатах цены на топливо периодически обновляют рекордные значения.

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