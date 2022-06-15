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На российском рынке выросла доля автомобилей с сомнительной историей

Эксперты «Автотеки»: на российском рынке выросла доля автомобилей с сомнительной историей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Эксперты фиксируют тенденцию к росту доли проблемных случаев у выставленных на продажу автомобилей с пробегом. Это следует из данных сервиса онлайн-проверки машин «Автотека».

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Специалисты изучили отчеты о проверке автомобилей с пробегом в период с января 2021 года по май 2022-го. Как оказалось, растет доля машин со скрученным пробегом, находящихся под залогом, а также автомобилей после ДТП.

В настоящее время у каждого третьего автомобиля скручен пробег. Если в первые пять месяцев 2021 года доля таких машин в среднем составляла 32,8%, то в период с января по май 2022-го выросла до 39,1%.

«Покупка автомобиля со скрученным пробегом ー это всегда риск переплаты за автомобиль в плохом техническом состоянии. Данные по реальному пробегу автомобиля попадают в базу «Автотеки» из многих источников: автодилеров, независимых СТО, выездных экспертов, страховых компании, истории прошлых объявлений о продаже и прочего», — рассказал директор онлайн-сервиса Вадим Иванов.

Также выросла доля автомобилей под залогом. Так, в период с января по май 2021 года к аналогичному периоду 2022-го их доля выросла на 21%.

Если покупатель приобрел машину в залоге или с ограничениями на регистрацию, а прежний владелец не собирается закрывать по ней долги, то у нового владельца есть серьезные риски остаться без автомобиля, стоимость которого могут взыскать в счет долга.

В январе–мае 2021 года количество автомобилей после ДТП составляло 46,3%, а в период с января по май 2022-го доля таких авто увеличилась до 49,2%

Накануне сообщалось, что в России автомобили популярных марок возрастом от трех до пяти лет можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей. Машины с пробегом возрастом до трех лет стоят в среднем 1,79 млн рублей.

Сделка по покупке востребованного на авторынке транспорта возрастом от пяти до семи лет обойдется в среднем в 1,1 млн рублей.

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