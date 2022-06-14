Эксперты оценили заявления главы ВТБ о приоритетах финансового сектора России

Гендиректор Центра политической информации, руководитель фонда «Центрум», эксперт ИнфоТЭК Алексей Мухин в беседе с «Известиями» дал оценку заявлениям, сделанным главой ВТБ Андреем Костиным в статье для РБК. По словам эксперта, Костин прав, поскольку «старая парадигма отношений с Западом уже в прошлом».

«Сейчас уже в авральном режиме необходимо переходить — не говорить, не разрабатывать ничего, а просто переходить в расчет на национальных валютах, привязывая эти самые расчеты к национальному доходу разных стран. Именно поэтому наши китайские партнеры недавно заявили о возможном расширении БРИКС, что, безусловно, является очень важным фактором в международной торговле, в международных торговых отношениях», — заключил Мухин.

Доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Леонид Крутаков также прокомментировал «Известиям» статью главы ВТБ. По его словам, впервые видный отечественный банкир говорит о пагубных последствиях для России от курса, «предполагающего следование в рамках западной модели социально-экономического устройства». «Ранее об этом говорили только представители реального сектора экономики», — добавил эксперт. Он отметил, что к российской элите приходит понимание, что «основой устойчивого национального контура экономики является не внешнеторговый баланс, а общественное согласие вокруг системы распределения совокупного национального продукта».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в статье на сайте РБК рассказал о приоритетах российского финансового сектора в новых условиях.

Во-первых, это принятие того факта, что для банкиров мир уже «никогда не будет прежним», написал Костин в колонке. «Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше», — заявил он.

Костин напомнил о кризисах 1998, 2008, 2014, 2020 годов, отметив, что банковский сектор умеет быстро «перенастраиваться», находить эффективные ответы на управленческие вызовы.

Во-вторых, необходимо активно участвовать в структурной трансформации экономики. «Первоочередная задача — помочь оперативно восстановить и при необходимости выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки и одновременно с этим адаптировать инструментарий и возможности финансовой системы к резко изменившейся среде», — добавил глава ВТБ.

Он считает, что сейчас у России есть уникальный шанс начать с чистого листа: создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. «В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов. Но прежде всего такие будущие стандарты должны отражать реалии и приоритеты экономики России», — подчеркнул Костин.

В-третьих, добавил он, санкции будут держаться еще долго. «Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0», — отметил глава ВТБ.

«Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — заключил Костин.