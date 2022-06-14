Ливни обрушились на Москву

На Москву во вторник, 14 июня, обрушились сильные ливни.

Ранее в этот день пресс-служба ГУ МЧС России по городу сообщила, что в Москве с 15:00 и до конца суток местами ожидаются гроза и кратковременный дождь. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения, пешеходам — обходить шаткие конструкции, не стоять под деревьями.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Известиями» рассказал, что на неделе ожидаются ежедневные дожди с грозами, исключением станет только четверг, 16 июня. По его словам, 15 июня температура зафиксируется в пределах +18... +23 градусов тепла, на следующий день столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов. При этом в пятницу, 17 июня, климатические показатели сохраняться на том же уровне.

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