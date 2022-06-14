«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

Из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта и технических неисправностей двигателей на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата. В связи с этим поставки газа в газопровод «Северный поток» снизятся. Об этом 14 июня в Telegram сообщила компания «Газпром».

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщили, что прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» приостановят на срок до двух недель в связи с плановой инспекцией 11 июля. По данным агентства, уровень заполненности газохранилищ в настоящее время составляет 55,19%. Это выше показателей аналогичного периода за последние годы.

О плановой ежегодной инспекции газопровода «Северный поток – 1» стало известно 13 июня.

В конце мая гендиректор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что его компания совместно с «Нафтогазом» обратились к властям Германии с предложением остановить работу «Северный поток – 1» для обеспечения безопасности Украины и газотранспортной системы страны.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями» отметил, если транзит газа из России через Украину прервется и не будет задействован маршрут поставок через Польшу, то европейские страны смогут сохранить объем закупок российского газа с тем же показателем только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2».