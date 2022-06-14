Реклама
Прямой эфир
Общество
Ливни обрушились на Москву
Спорт
Емельяненко назначили президентом Союза смешанных единоборств России
Мир
СК расследует обстрел ВСУ села Займище Брянской области
Мир
Свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявку на гражданство РФ
Мир
Минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных
Экономика
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости
Экономика
США разрешили до 5 декабря операции по энергоносителям с российскими банками
Мир
Си Цзиньпин разрешил армии Китая невоенные операции
Мир
В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину
Мир
В Болгарии возмутились обещанием Зеленского вернуть контроль над Крымом
Общество
В московской энергосистеме на 5,3% выросло потребление электроэнергии

СК расследует обстрел ВСУ села Займище Брянской области

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ расследует обстрел украинскими военными села Займище Брянской области.

Обстрел села Займище произошел ранее в этот день. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших при увеличилось до шести. Отмечалось, что у них осколочные ранения, все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное.

Также Богомаз сообщил, что повреждения получили около 50 домов.

Приграничные с Украиной российские села с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

8 июня, в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

До этого, 4 июня, вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Погарского района в Брянской области. Губернатор региона сообщил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель — мужчина получил легкое осколочное ранение.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022