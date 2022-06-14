СК расследует обстрел ВСУ села Займище Брянской области

Следственный комитет РФ расследует обстрел украинскими военными села Займище Брянской области.

Обстрел села Займище произошел ранее в этот день. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших при увеличилось до шести. Отмечалось, что у них осколочные ранения, все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное.

Также Богомаз сообщил, что повреждения получили около 50 домов.

Приграничные с Украиной российские села с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

8 июня, в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

До этого, 4 июня, вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Погарского района в Брянской области. Губернатор региона сообщил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель — мужчина получил легкое осколочное ранение.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

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