Для западных стран совершенно безразличны жизни детей, женщин и стариков Донбасса, заявил во вторник, 14 июня, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия удивлена молчанием западных стран относительно недавних обстрелов украинскими силами Донбасса.

«Я не удивлен тем, что Запад молчит. Он и раньше молчал и практически ничего не говорил о той войне, которую Украина восемь лет вела против Луганской и Донецкой народных республик. Они фактически эту войну поддерживали. Они фактически способствовали геноциду народа ЛНР И ДНР. И они делают это и дальше, делают это и сегодня. Они абсолютно безразличны к жизням детей, женщин, стариков Донбасса. Для них самое главное — продолжение военных действий», — подчеркнул сенатор в беседе с «Известиями».

По словам Цекова, западные страны рассчитывают на ослабление России в ходе военных действий на территории Украины. Однако сами страны Запада столкнулись с проблемами, которых они не ожидали.

«Но ситуация может повернуться таким образом, что они, скорее всего, захотят окончания военных действий. Опять-таки, если у них внутри государств будут нарастать социальные и экономические проблемы», — заключил сенатор.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Кировский, Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ВСУ непрерывно вели обстрел города на протяжении шести часов.

В частности, под удар попали многоквартирный жилой дом, рынок и роддом. В результате обстрела здание родильного дома оказалось частично разрушено: вылетели окна, обрушилась часть крыши и фасада.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассматривает обстрел роддома как нарушение международного гуманитарного права.

Глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

Киев начал военную операцию против жителей Донбасса в 2014 году. На фоне обострения обстановке в феврале этого года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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