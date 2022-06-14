Востоковед объяснил смысл положений о невоенных действиях армии Китая

Публикация в КНР свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера означает, что в будущем вероятность вооруженных конфликтов с участием армии Китая возрастет. Такое мнение во вторник, 14 июня, выразил в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед Кирилл Котков.

«Решение было принято в связи с изменением международной обстановки и окончательным демонтажем Ялтинского миропорядка. Данное решение расширяет и подводит юридическую базу под применение вооруженных сил Китая за рубежом. Это значит, что в ближайшем будущем вероятность вооруженных конфликтов с участием ВС КНР возрастет», — указал эксперт.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин подписал приказ о публикации свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Указывалось, что они нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.

Публикация свода пробных положений состоялась на фоне обострения отношений Тайваня и Китая. Так, 10 июня официальный представитель минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы.

Он подчеркнул, что вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позднее в Белом доме, слова президента Соединенных Штатов касались поставок оружия, а Байден подтвердил политику США «единого Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.