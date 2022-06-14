В Погарском районе Брянской области в 2022 году отремонтируют 1,5 км автодороги Погар – Гремяч. Об этом сообщает региональное управление автомобильных дорог.

По данным ведомства, ремонт трассы проводится в несколько этапов. В этом году запланировано обновление 1,5 км покрытия, в 2023-м — еще двух.

На сегодняшний день дорожники уложили на участке выравнивающий и верхний слои покрытия и укрепили обочины. Впоследствии там установят дорожные знаки и нанесут разметку, пишет NASHBRYANSK.RU.

Как уточняет издание, дорога Погар – Гремяч имеет большую социально-экономическую значимость. Она ведет к поселку Погар, в котором расположено множество различных предприятий.