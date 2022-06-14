Москвичей предупредили о температуре +30 градусов

На следующей неделе в Москву придет антициклон, который обеспечит температуру +30 градусов. Об этом во вторник, 14 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура будет повышаться не столько за счет притока горячего воздуха с юга, сколько за счет разогрева воздушных масс в солнечную сухую погоду и при длинном световом дне. Мы ожидаем максимум +30 градусов. Хотя для мегаполиса и это очень жарко», — сказала синоптик в беседе с kp.ru.

Между тем, по словам Поздняковой, на текущей неделе погода в точности соответствует климатическим нормам. Это редкий случай, отметила специалист.

«Со среды и до субботы, 15–18 июня, в столице +22…+23 градуса, в некоторых районах столицы и области пройдут короткие дожди. Их принесет циклон, центр которого расположен над Кольским полуостровом», — сказала Позднякова.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до конца недели москвичей ожидают ежедневные дожди с грозами.

Во вторник в Москве и Подмосковье из-за грозы ввели «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня в Москве. В области оно продлится с 12:00 вторника до 00:00 среды.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе прогнозируется солнечная погода с кратковременными дождями. Он также отметил, что купальный сезон в столице уже открыт: температура воды в Москве-реке прогрелась до +20 °С.