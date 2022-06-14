Лефортовский суд арестовал москвичку Завалишину на два месяца по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жительницу Москвы Евгению Завалишину по подозрению в государственной измене.

Сотрудники спецслужбы обратились с ходатайством в суд об аресте задержанной.

По данным «Известий», во вторник, 14 июня, определение по мере пресечения вынес Лефортовский районный суд. Фигурантка уголовного дела по статье 275 УУК РФ «Государственная измена» арестована на два месяца, отмечает «Газета.Ru».

6 мая решением Лефортовского районного суда Москвы был заключен под стражу россиянин Виталий Кривошлык, подозреваемый в госизмене. Как сообщали СМИ, ему вменяется передача представителю иностранного государства сведений, которые являются государственной тайной.

Дело маркировано грифом «Совершенно секретно», его детали не уточняются.