Брянский губернатор Богомаз: число пострадавших при обстреле Займища возросло до шести

Количество пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области выросло до шести. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в районную больницу, их состояние оценивается как стабильное. По словам главы области, еще двоим жителям оказана медицинская помощь.

«Повреждено порядка 50 домов. На месте работают все оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Комиссия по оценке ущерба также проведет работу, жителям окажут необходимую помощь, отметил Богомаз.

Об обстреле села стало известно утром 14 июня. Тогда губернатор сообщал о четверых раненых.

8 июня в регионе продлили на 15 суток «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов. До этого власти региона вводили высокий уровень террористической опасности с 11 по 25 апреля, после чего он несколько раз продлевался.

Область, граничащая с территорией Украины, неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны. Так, 4 июня был обстрелян поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель.