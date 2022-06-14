Дело по факту ДТП с шестью пострадавшими возбудили в Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла вечером 10 июня на трассе Тюмень – Омск. По предварительным данным, недалеко от поселка Крутинка водитель легкового ГАЗ-3110, выезжающий со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, пишет ИА «Город55».

В ДТП пострадали водитель «Волги» и его 50-летняя пассажирка, а также 30-летняя водитель иномарки и три ее пассажирки: шестилетняя и четырехлетняя девочки и 61-летняя женщина. Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», травмы старшего ребенка квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

13 июня в Ульяновской области 39-летняя водитель «Нивы» при повороте налево на перекрестке не уступила дороге машине «Лада Приора». Пострадали 10 человек, семи из них потребовалась госпитализация.