Появилось видео с места обрушения фрагмента арки Больших ворот в Риме

Появилось видео с места обрушения фрагмента арки Больших ворот (Porta Maggiore) в историческом центре Рима. Ролик опубликован на YouTube-канале Local team 14 июня.

Инцидент произошел примерно в 6:00 (7:00 мск) во вторник. Место происшествия оцеплено. Пострадавших нет.

В ближайшее время специалисты должны обследовать состояние арки.

Porta Maggiore — одни из ворот в Аврелиановой стене, которую с оборонительными целями построил в III веке император Аврелиан. Газета отмечает, что ворота находятся в месте, где ранее соединялись восемь из 11 акведуков, по которым вода поступала в Рим.