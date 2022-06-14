Финансируемое США СМИ заявило о планах КНР по спецоперации на Тайване

Власти Китая планируют провести «невоенную спецоперацию» на Тайване. Об этом 14 июня на своем сайте сообщило финансируемое американским правительством Radio Free Asia.

Как говорится в публикации, эксперты озабочены указом лидера КНР Си Цзиньпина о возможности проведения армией Китая невоенных спецопераций «для поддержания мира, предотвращения угроз и защиты суверенитета».

По мнению аналитиков, политик подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Таким образом, Пекин может готовиться к вторжению на остров Тайвань под видом проведения «специальной операции», не классифицируемой как война.

Ранее 14 июня председатель КНР Си Цзиньпин разрешил армии Китая проводить невоенные операции. Положения состоят из шести глав и 59 статей. Они вступят в силу 15 июня.

Публикация свода пробных положений о действиях армии невоенного характера состоялась на фоне обострения отношений Тайваня и Китая. Так, 10 июня официальный представитель минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы.

Он подчеркнул, что вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия, а американский лидер подтвердил политику США «единого Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань.

Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.