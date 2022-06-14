В МИДе допустили признание Россией правительства талибов в Афганистане

Россия может признать правительство движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН) в Афганистане. Об этом 14 июня заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России [Владимиром Путиным], и министром иностранных дел [Сергеем Лавровым]. Первым шагов в этом направлении должна быть этнополитическая инклюзивная власть. Мы не скрываем и прямым текстом говорим об этом афганским партнерам. Как только это случится, будет основа для серьезного разговора. Мы оглядываться на Соединенные Штаты и других не будем», — сказал он в эфире Первого канала.

В конце марта Лавров сообщил, что Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного движением «Талибан». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

В середине февраля эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай высказал мнение, что «Талибан» вряд ли когда-то выполнит обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание, хотя движение в нем отчаянно нуждается.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин.