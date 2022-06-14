«Роснефть» в Санкт-Петербурге предложила заправляться в новом формате

В Санкт-Петербурге заработал автозаправочный комплекс нового формата «Зерно» компании «Роснефть», сообщили в пресс-службе корпорации. Главное его отличие от традиционных заправочных станций — в расширенном спектре услуг, который будет предложен клиентам, и использовании современных технологий для повышения скорости и качества обслуживания клиентов.

Ряд услуг, которые предусмотрены в новом комплексе станут принципиально новыми для клиентов, утверждает компания. Так, и территория, и внутренние помещения комплекса поделены на функциональные зоны, что позволит повысить скорость обслуживания и обеспечить клиентам дополнительный комфорт. В рабочей зоне будет работать многофункциональный офисный центр с возможностями печати и копирования документов, устройствами для подзарядки гаджетов и беспроводным интернетом.

В зоне кафе будет работать интеллектуальная роботизированная кофе-машина, которая умеет готовить 24 вида различных кофейных напитков. Кроме того, в кафе можно приобрести полноценные завтраки, обеды и ужины, все блюда в которых приготовлены по рецептам профессионального шеф-повара. Заказ посетители могут сделать через мобильный телефон, отсканировав QR-код. На территории АЗК также будет работать мобильный фудтрак, где посетители смогут приобрести горячие блюда, выпечку, хот-доги, сэндвичи, закуски и напитки.

Мобильное приложение позволит клиентам комплекса оплачивать через смартфон топливо и еду, заказывать блюда навынос. Плазменные информационные панели, установленные на АЗК, позволяют, не выходя из машины, получить информацию о сервисах и услугах АЗК.

Новый заправочный комплекс «Зерно» расположен на популярном направлении вдоль Финского залива, и в компании уверены, что он будет пользоваться популярностью среди автомобилистов. Им предложат все виды высококачественного бензина Pulsar и дизельное топливо. Также на территории комплекса будет работать станция для быстрой зарядки электромобилей мощностью 98 кВт.