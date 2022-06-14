Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета из-за санкций

Министерство финансов России частично ограничило публикацию данных об исполнении бюджета в целях минимизации рисков введения дополнительных санкций. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в министерстве.

Во вторник Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета с января по май 2022 года. Ведомства заявило о профиците размером в 1,495 трлн рублей. Объем поступивших доходов составил 12,043 трлн, из них на нефтегазовые источники пришлись 5,658 трлн рублей.

Минфин не стал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ. В ведомство не уточнила данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы, опубликовав только предварительные оценки за последний период.

13 июня США сообщили о разработке новых антироссийских санкций в сотрудничестве со странами G7. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. Он также рассказал, что для направления замороженных Западом российских активов для помощь Украине потребует устранения юридических сложностей.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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