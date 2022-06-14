Штрафстоянки в Ростовской области начнут работать по новым правилам

Штрафстоянки в Ростовской области уже в 2022 году начнут работать по новым правилам. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Согласно новым требованиям, территории штрафстоянок должны быть оборудованы диспетчерским пунктом, помещением для расчета и кабиной туалета. Обязательным является наличие телефонной связи, системы видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова полиции.

Как уточняет RostovGazeta, все эвакуаторы должны быть оборудованы проблесковыми маячками, а в случае повреждения задержанной машины, организации придется возместить ущерб. Также изменились сроки хранения информации — теперь они составляют не менее одного месяца.

На сегодняшний день в Ростовской области существует 36 компаний, занимающихся хранением задержанного транспорта. Сейчас проводятся конкурсные процедуры для выбора фирм, которые будут работать в дальнейшем.