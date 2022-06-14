На ПМЭФ-2022 пройдет сессия «Глобальные вызовы энергобаланса - 2022»

Участники дискуссии обсудят текущее состояние и перспективы мирового энергобаланса, будущее углеводородных и альтернативных источников энергии, а также роль российских энергоресурсов в обеспечении мировой энергетической безопасности.

В обсуждении примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак; Андрей Рюмин, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети»; Алексей Лихачев, генеральный директор ГК «Росатом»; Леонид Михельсон, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК»; Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»; Мохамед Хамел, генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ)

Модератором сессии выступит президент ассоциации Глобальная энергия, журналист Сергей Брилев.

«Сегодня мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии. В этой связи несмотря на активную климатическую повестку многие страны увеличивают использование углеводородных источников энергии. При этом российский энергобаланс уже является одним из самых чистых в мире. И наша задача — дальнейшая разработка и внедрение новых экологичных технологий для отраслей ТЭКа, расширение использования зеленых источников энергии. При этом мы будем делать акцент на развитие новых перспективных секторов в традиционных отраслях ТЭКа — нефтегазохимии и СПГ, а также декарбонизации энергетической промышленности», — отметил Александр Новак.

«Сегодня кажется, что тема энергоперехода, новых источников энергии, как собственно и вопросы климата, полностью ушли из повестки. Так ли это? И о чем сегодня думают, пишут и мечтают ученые? Всё это обсудим с гостями и представим доклад лауреатов нашей премии об энергии будущего», — сказал Сергей Брилев.