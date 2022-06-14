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Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене

Суд арестовал москвичку по подозрению в госизмене
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жительницу Москвы по подозрению в государственной измене.

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По данным «Известий», Лефортовский районный суд во вторник, 14 июня, арестовал москвичку Евгению Завалишину по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Мера пресечения избрана на два месяца.

Москвичка была задержана следователями ФСБ, после чего они направили в суд ходатайство о заключении под стражу.

Ранее, 6 мая, решением Лефортовского районного суда Москвы был заключен под стражу россиянин Виталий Кривошлык. Он подозревается в госизмене. Как сообщали СМИ, подозреваемому вменяется передача представителю иностранного государства сведений, которые являются государственной тайной. В связи с тем, что дело маркировано грифом «Совершенно секретно», детали не уточняются.

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