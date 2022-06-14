Ушаков указал на необходимость определенных условий для встречи Путина и Зеленского

Проведение встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий. Об этом 14 июня заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное, очень-очень-очень тщательной подготовки. Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, в переговорах России и Украины после передачи Москвой проекта договоренностей не было никаких подвижек.

«15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент так и остался последним, потому что никакой реакции не было. После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще всё заглохло», — констатировал помощник Путина.

Говоря о контактах российского лидера с руководством других государств, Ушаков отметил, что с президентом США Джо Байденом встреча пока не планируется.

Также помощник Путина обратил внимание на то, что с учетом международной обстановки более востребованным стал телефонный формат общения, президент РФ провел уже 140 бесед почти с 50 лидерами.

Так, по словам Ушакова, почти все телефонные беседы Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжаются более часа.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут». Также он отметил, что время в нынешних условиях играет на Россию, а не на Украину.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В Москве не раз указывали, что украинская сторона старается затянуть переговорный процесс, а в конечном итоге и вовсе отказалась от своих предложений и вышла из переговоров.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».