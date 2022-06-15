Какой праздник отмечается 15 июня 2022 года

На российском производственном календаре — 15 июня 2022 года. Семнадцатый лунный день. На небе — убывающая Луна, переходящая из Стрельца в Козерог. Больших православных или государственных праздников нет.

25-летние отмечает ПМЭФ, который стартует сегодня и завершится в субботу, 18 июня. Основной день форума придется на 17-е число, когда с речью на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин.

В стране вспоминают День создания юннатского движения в Российской Федерации. Оно зародилось в московских Сокольниках в 1918 году. Была проведена первая экскурсия для маленьких любителей природы.

Согласно народному календарю, день Никифора Дубодера — церковного деятеля, который в VIII веке отстаивал право жителей на православную веру. Такое название люди придумали, поскольку в этот период заготавливали кору дуба для дубления кожи. Наши предки называли его также Зеленый вьюн. В старину девушки плели венки с хорошими мыслями, чтобы жизненный путь был такой же гладкий и красивый, как украшение из цветов.

Иностранцы празднуют Всемирный день ветра, цель которого — привлечь внимание к зеленой энергетике. Еще один день, учрежденный ООН, призван распространять информацию о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

В России именины отмечают Иван, Константин, Дмитрий, а также Мария и Ульяна.

Богато 15 июня на дни рождения известных людей. 69-летие отмечает председатель КНР Си Цзиньпин.

Родились также поэты Константин Бальмонт и Лев Гумилев, русский князь Константин Романов, народный артист СССР Алексей Баталов (Гога, он же Гоша и Григорий Иванович, из к/ф «Москва слезам не верит»), а также певица Жанна Фриске, ушедшая из жизни в 2015 году.

Православные проводят духовную подготовку к Петрову посту, который начнется в понедельник, 20 июня. Запретов и ограничений в пище сегодня нет. В нашем отдельном материале — что нельзя делать в День Петра и Павла.

Вниманию читателей «Известий» также предлагается календарь праздников в России на лето 2022 года.