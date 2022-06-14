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Юрист усомнилась в эффективности штрафов за выброшенных питомцев

Юрист Скрябина: штрафы за выброшенных животных должны вводиться на федеральном уровне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Внесенное в Госдуму предложения о штрафах за избавление от домашних животных и за самовыгул давно напрашивались в законодательство, однако возникает множество вопросов о реализации данной инициативы на практике. Такое мнение 14 июня «Известиям» выразила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

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По ее словам, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 498-ФЗ содержит в себе нормы, запрещающие и самовыгул животных, и выбрасывание животных на улицу. Однако единого слаженного механизма, который бы обеспечил выполнение данных требований, в законодательстве всё еще нет.

«Административную ответственность за некоторые нарушения 498-ФЗ предусматривает региональное законодательство (например, ст. 5.1. КоАП г. Москвы устанавливает ответственность за нарушение правил содержания домашних животных). Однако практика применения норм региональных КоАПов не настолько широка, как хотелось бы», — отметила Скрябина.

Как пояснила специалист, распространенность подобных правонарушений связана как с незнанием гражданами законодательства, так и незначительностью для некоторых размера штрафных санкций. Кроме того, зачастую играет роль отсутствие страха перед административной ответственностью.

Юрист указала, что новые меры Госдумы предполагают передачу дополнительных полномочий в части установления административной ответственности за самовыгул именно региональным властям.

«Для того, чтобы штрафные санкции действительно заработали, их стоит вводить на федеральном уровне, а также дополнительно повысить осведомленность в данной сфере должностных лиц органов власти, чтобы и проводимая ими профилактика данных правонарушений, и применение санкций действительно имели значимый для общества эффект», — подчеркнула Скрябина.

Ранее в этот день первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил Госдуме ввести наказания в виде штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных и 200 тыс. за укусы людей питомцами при условии отсутствия состава уголовного преступления.

Кроме того, депутат призвал запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить число мест для выгула животных. По словам Бурматова, на сегодняшний день самовыгул является проблемой для городов и других населенных пунктов в стране. Он указал, что из-за этого растет число безнадзорных животных.

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