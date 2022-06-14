Суд в Белоруссии признал «Тут Бай Медиа» экстремистской организацией

Экономический суд Минска признал «Тут Бай Медиа» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в Белоруссии. Об этом 14 июня говорится в Telegram-канале инстанции.

«14 июня 2022 года решением Экономического суда Минска общество с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» признано экстремистской организацией», — говорится в сообщении.

18 мая 2021 года новостной Telegram-канал Tut.by, признанный экстремистским в Белоруссии, сообщил о задержании 13 своих сотрудников. Среди них, в частности, упоминалась генеральный директор Людмила Чекина.

Тогда же в Минске возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» из-за уклонения от уплаты налогов.

«Тут Бай Медиа» принадлежит информационный портал Tut.by, который освещал массовые протесты в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента республики в августе 2020 года.

20 мая 2022 года Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении руководителей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степана Путило и Яна Рудика. Уголовное дело возбуждено дополнительно за организацию и руководство деятельностью организации, признанной властями республики террористической.

Решением Верховного суда Белоруссии экстремистское формирование Nexta с входящими в него структурными подразделениями Nexta Live и Luxta признано террористической организацией. С 8 апреля ее деятельность на территории республики запрещена.