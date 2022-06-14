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В Алтае возбуждено уголовное дело после побега рецидивиста из колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после побега рецидивиста Василия Титанакова из исправительной колонии № 1. Об этом заявили во вторник, 14 июня, в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

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«Поступило сообщение от дежурного исправительной колонии №1 по факту самовольного ухода из исправительного учреждения 42-летнего жителя села Соузга. По данному факту органами дознания полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание»)», — отмечается в релизе.

Сообщается, что в исправительном учреждении о мужчине сложилась положительная характеристика, он имел возможность подать ходатайство на условно-досрочное освобождение уже в июле 2022 года.

«Ориентировка на осужденного была незамедлительно передана во все территориальные отделы внутренних дел. Полиция призывает жителей не реагировать на фейковую информацию о якобы совершенных беглецом противоправных деяниях», — сказано в сообщении.

Мужчина покинул территорию колонии-поселения 12 июня, сообщили в ОФСИН по Алтайскому краю ТАСС. На счету сбежавшего это девятая судимость — по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

В конце прошлого года из колонии строго режима под Самарой сбежал 43-летний заключенный, отбывавший наказание по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. По информации РЕН ТВ, он был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

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